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    Расписание матчей 04-11-2013

    октябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2013, 1/4 финала, первый матч
    4 ноября, понедельник
    00:30
    Хьюстон
    2:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    4 ноября, понедельник
    06:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    1:0
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2013, 32 тур
    4 ноября, понедельник
    01:30
    Фламенго
    1:0
    Флуминенсе
    Матч завершен
    4 ноября, понедельник
    01:30
    Крисиума
    1:1
    Понте-Прета
    Матч завершен
    4 ноября, понедельник
    01:30
    Атлетико Паранаэнсе
    1:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2013/2014), 22 тур
    4 ноября, понедельник
    15:00
    Шинник
    1:0
    Ротор
    Матч завершен
    4 ноября, понедельник
    15:00
    Химик
    1:0
    Салют
    Матч завершен
    Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 15 тур
    4 ноября, понедельник
    16:00
    Ахмат
    0:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 13 тур
    4 ноября, понедельник
    21:00
    Богемианс 1905
    1:1
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2013/2014), 10 тур
    4 ноября, понедельник
    21:30
    Атромитос
    1:1
    Панетоликос
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2013/2014), 14 тур
    4 ноября, понедельник
    22:00
    Вестсьелланд
    0:2
    Брондбю
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2013/2014), 10 тур
    4 ноября, понедельник
    22:00
    Генчлербирлиги
    2:0
    Эскишехирспор
    Матч завершен
    4 ноября, понедельник
    22:00
    Газиантепспор
    0:4
    Сивасспор
    Матч завершен
    4 ноября, понедельник
    22:00
    Антальяспор
    2:2
    Кайсериспор
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), 12 тур
    4 ноября, понедельник
    23:45
    Абердин
    4:0
    Партик Тисл
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2013/2014), 11 тур
    4 ноября, понедельник
    23:45
    Болонья
    0:0
    Кьево
    Матч завершен
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