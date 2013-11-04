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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Ротор
Шинник - Ротор: обзор матча 04 ноября 2013
Шинник
04.11.2013, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
90'
В. Корытько (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Ротор
Замена
М. Белецкий
️️️️
А. Зотов
90'
+2
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Малоян
90'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Корытько
90'
88'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Пугин
85'
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Рылов
Желтая карточка
А. Померко
72'
Замена
П. Деобальд
️️️️
С. Белоусов
46'
Желтая карточка
С. Белоусов
33'
Желтая карточка
И. Голбан
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
22
Игорь Голбан
ЦЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
17
Алексей Пугин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
24
Александр Коротаев
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Малышев
22
Голбан
14
Кподо
97
Ятченко
20
Померко
21
Зотов
7
Белоусов
10
Корытько
92
Щадин
30
Дудченко
0
Малоян
4-5-1
31
Пчелинцев
22
Тен
55
Гузь
33
Ламанж
30
Васянович
10
Рылов
20
Войдель
4
Фомин
10
Лукьяновс
17
Пугин
16
Ставпец
21
Зотов
13
Белецкий
13
Белецкий
21
Зотов
7
Белоусов
57
Деобальд
57
Деобальд
7
Белоусов
0
Малоян
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
0
Малоян
17
Пугин
19
Байрамян
19
Байрамян
17
Пугин
10
Рылов
24
Коротаев
24
Коротаев
10
Рылов
Остались в запасе
Шинник
Ротор
77
Леонид Родионов
ЦП
13
Алексей Краснокутский
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
18
Александр Нечаев
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
7
Илья Зинин
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
77
Леонид Родионов
ЦП
13
Алексей Краснокутский
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
18
Александр Нечаев
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
7
Илья Зинин
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Шинник - Ротор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
Шинник
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