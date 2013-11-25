октябрь 2013
ноябрь 2013
Бразилия. Серия А 2013, 36 тур
США. МЛС 2013, 1/2 финала, ответный матч
25 ноября, понедельник
06:00
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 17 тур
Украина. Первая лига (2013/2014), 20 тур
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 15 тур
Греция. Суперлига (2013/2014), 12 тур
25 ноября, понедельник
21:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 16 тур
25 ноября, понедельник
22:00
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 12 тур
25 ноября, понедельник
22:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 13 тур
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 12 тур
25 ноября, понедельник
23:59
Матч завершен