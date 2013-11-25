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    Расписание матчей 25-11-2013

    октябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2013, 36 тур
    25 ноября, понедельник
    01:30
    Сан-Паулу
    1:1
    Ботафого
    Матч завершен
    25 ноября, понедельник
    01:30
    Баия
    1:0
    Португеза
    Матч завершен
    25 ноября, понедельник
    01:30
    Интернасьонал
    0:0
    Коритиба
    Матч завершен
    США. МЛС 2013, 1/2 финала, ответный матч
    25 ноября, понедельник
    06:00
    Портленд
    0:1
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 17 тур
    25 ноября, понедельник
    19:00
    Краснодар
    3:2
    Ахмат
    Матч завершен
    Украина. Первая лига (2013/2014), 20 тур
    25 ноября, понедельник
    20:00
    Нива
    2:0
    ФК Сумы
    Матч завершен
    Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 15 тур
    25 ноября, понедельник
    21:00
    Баник
    0:0
    Теплице
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2013/2014), 12 тур
    25 ноября, понедельник
    21:30
    Левадиакос
    2:0
    Паниониос
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2013/2014), 16 тур
    25 ноября, понедельник
    22:00
    Ольборг
    1:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2013/2014), 12 тур
    25 ноября, понедельник
    22:00
    Бешикташ
    3:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    25 ноября, понедельник
    22:00
    Акхисар Беледиеспор
    0:1
    Карабюкспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2013/2014), 13 тур
    25 ноября, понедельник
    23:45
    Рома
    0:0
    Кальяри
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 12 тур
    25 ноября, понедельник
    23:59
    Вест Бромвич
    2:2
    Астон Вилла
    Матч завершен
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