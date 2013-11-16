Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
октябрь 2013
ноябрь 2013
Россия. Кубок (2013/2014), 1/8 финала
Краснодар
3 : 2
Рязань
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 13 тур
Анжи (мол)
0 : 3
Спартак М (мол)
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Шотландия
0 : 0
США
Матч завершен
Эквадор
0 : 0
Аргентина
Матч завершен
Нидерланды
2 : 2
Япония
Матч завершен
Уэльс
1 : 1
Финляндия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013), ответный матч
Нигерия
2 : 0
Эфиопия
Матч завершен
Сенегал
1 : 1
Кот-д'Ивуар
Матч завершен