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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Звезда Рз
Краснодар - Рязань: обзор матча 16 ноября 2013
Краснодар
16.11.2013, суббота, 14:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Рязань
27'
Р. Лаборде
34'
Р. Лаборде
62'
Вандерсон
21'
Р. Мирзов
43'
А. Сиваев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Краснодар - Рязань
90'
Желтая карточка
А. Сиваев
78'
Замена
С. Гаврилов
️️️️
А. Шахназаров
Замена
М. Абреу
️️️️
Ю. Газинский
74'
71'
Замена
М. Городцов
️️️️
Н. Гусалов
Замена
Исаэль
️️️️
Р. Лаборде
65'
ГОЛ! 3:2!
Вандерсон
Пас отдал
Р. Лаборде
62'
60'
Желтая карточка
Р. Мирзов
Замена
П. Мамаев
️️️️
М. Перейра
57'
48'
Желтая карточка
А. Фомин
43'
ГОЛ! 2:2!
А. Сиваев
Пас отдал
Р. Мирзов
41'
Желтая карточка
А. Грушин
ГОЛ! 2:1!
Р. Лаборде
Пас отдал
Вандерсон
34'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лаборде
Пас отдал
Жоаозиньо
27'
26'
Замена
М. Жидких
️️️️
Е. Ларионов
25'
Травма
Е. Ларионов
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мирзов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Рязань
16
Виталий Яковлев
ВР
24
Александр Грушин
ЛЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
63
Александр Фомин
ЦЗ
25
Олег Елисеев
(К)
ПЗ
5
Нариман Гусалов
ОП
9
Артем Сиваев
ЦП
7
Артур Шахназаров
ПП
6
Егор Ларионов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Гарник Авалян
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Исаэль
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Рязань
27
Сергей Правкин
ВР
17
Кирилл Петрушин
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
3
Алексей Мальков
ЦП
23
Михаил Жидких
ЦП
2
Александр Нартиков
ЦФ
91
Максим Городцов
ЦФ
4-1-2-2-1
88
Синицын
33
Анджелкович
55
Нахушев
4
Тубич
98
Петров
10
Перейра
9
Пиццелли
18
Газинский
22
Жоаозиньо
21
Лаборде
14
Вандерсон
3-3-2-2
16
Яковлев
20
Дудиков
14
Сахвадзе
63
Фомин
25
Елисеев
5
Гусалов
24
Грушин
7
Шахназаров
9
Сиваев
27
Мирзов
6
Ларионов
21
Лаборде
88
Исаэль
88
Исаэль
21
Лаборде
10
Перейра
10
Мамаев
10
Мамаев
10
Перейра
18
Газинский
26
Абреу
26
Абреу
18
Газинский
5
Гусалов
91
Городцов
91
Городцов
5
Гусалов
6
Ларионов
23
Жидких
23
Жидких
6
Ларионов
7
Шахназаров
99
Гаврилов
99
Гаврилов
7
Шахназаров
Остались в запасе
Краснодар
Рязань
1
Александр Фильцов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
2
Александр Нартиков
ЦФ
3
Алексей Мальков
ЦП
17
Кирилл Петрушин
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Гарник Авалян
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Остались в запасе
2
Александр Нартиков
ЦФ
3
Алексей Мальков
ЦП
17
Кирилл Петрушин
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Гарник Авалян
Статистика матча Краснодар - Рязань
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Рязань
1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Россия 2" 14:25 (прямая)
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