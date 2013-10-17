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сентябрь 2013
октябрь 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 20 тур
2 : 0
Текстильщик
Матч завершен
Знамя Труда
0 : 0
Спартак К
Матч завершен
Коломна
3 : 1
Вологда
Матч завершен
1 : 0
Волга
Матч завершен
2 : 2
Химки
Матч завершен
Псков
1 : 3
Тосно
Матч завершен
ЦРФСО
1 : 1
Торпедо Вл
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
1 : 2
Зенит-2
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Люксембург
1 : 4
Черногория
Матч завершен
США. МЛС 2013
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
Монреаль
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 29 тур
Сантос
0 : 0
Интернасьонал
Матч завершен
Крузейро
1 : 0
Флуминенсе
Матч завершен
Сан-Паулу
3 : 0
Наутико
Матч завершен
Понте-Прета
1 : 0
Коритиба
Матч завершен
Крисиума
1 : 3
Португеза
Матч завершен
Фламенго
2 : 1
Баия
Матч завершен
Гремио
1 : 0
Коринтианс
Матч завершен
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
Атлетико Минейро
Матч завершен