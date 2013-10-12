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сентябрь 2013
октябрь 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Южная Корея
0 : 2
Бразилия
Матч завершен
США. МЛС 2013
Монреаль
0 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Ростов
1 : 2
Краснодар
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013), первый матч
Буркина-Фасо
3 : 2
Алжир
Матч завершен
Кот-д'Ивуар
3 : 1
Сенегал
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013), 17 тур
Эквадор
1 : 0
Уругвай
Матч завершен
Колумбия
3 : 3
Чили
Матч завершен
Венесуэла
1 : 1
Парагвай
Матч завершен
Аргентина
3 : 1
Перу
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013), 9 тур
Гондурас
1 : 0
Коста-Рика
Матч завершен
США
2 : 0
Ямайка
Матч завершен
Мексика
2 : 1
Панама
Матч завершен