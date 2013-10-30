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сентябрь 2013
октябрь 2013
Франция. Кубок Лиги (2013/2014), 1 раунд
Генгам
1 : 2
Эвиан
Матч завершен
Сошо
3 : 2
Монпелье
Матч завершен
Реймс
1 : 0
Монако
Матч завершен
Россия. Кубок (2013/2014), 1/16 финала
СКА-Хабаровск
2 : 0
Волга
Матч завершен
Луч
4 : 2
Рубин
Матч завершен
Тосно
0 : 0
Урал
Матч завершен
Ангушт
0 : 1
Ростов
Матч завершен
Оренбург
0 : 1
Томь
Матч завершен
Химик
1 : 2
ЦСКА
Матч завершен
Тюмень
2 : 0
Зенит
Матч завершен
Шинник
0 : 1
Спартак
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
1 : 4
Краснодар
Матч завершен
Мордовия
2 : 2
Амкар-Пермь
Матч завершен
Салют
1 : 0
Динамо
Матч завершен
Ротор
0 : 0
Локомотив
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 11 тур
Сельта
0 : 3
Барселона
Матч завершен
Вальядолид
2 : 2
Реал Сосьедад
Матч завершен
Валенсия
1 : 2
Альмерия
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 10 тур
Кальяри
0 : 3
Болонья
Матч завершен
Фиорентина
1 : 2
Наполи
Матч завершен
Дженоа
1 : 0
Парма
Матч завершен
Верона
2 : 0
Сампдория
Матч завершен
Ювентус
4 : 0
Катания
Матч завершен
Ливорно
3 : 3
Торино
Матч завершен
Милан
1 : 1
Лацио
Матч завершен
Сассуоло
1 : 2
Удинезе
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 10 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
Англия. Кубок Лиги (2013/2014), 4 раунд
Тоттенхэм
2 : 2
Халл Сити
Матч завершен
Ньюкасл
0 : 2
Манчестер Сити
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 13 тур
Зюлте-Варегем
3 : 2
Гент
Матч завершен
Остенде
0 : 3
Андерлехт
Матч завершен
Шарлеруа
2 : 2
Мехелен
Матч завершен
Генк
1 : 0
Кортрейк
Матч завершен
Оуд-Хеверли
2 : 2
Монс
Матч завершен
Локерен
1 : 0
Льерс
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 7 тур
Грассхоппер
3 : 1
Цюрих
Матч завершен
Арау
2 : 2
Санкт-Галлен
Матч завершен