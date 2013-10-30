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Расписание матчей 30-10-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
сентябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
октябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
ноябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
Предыдущий день Следующий день
Франция. Кубок Лиги (2013/2014), 1 раунд
30 октября, 21:00
Генгам
1 : 2
Эвиан
Матч завершен
30 октября, 23:00
Сошо
3 : 2
Монпелье
Матч завершен
30 октября, 23:55
Реймс
1 : 0
Монако
Матч завершен
Россия. Кубок (2013/2014), 1/16 финала Таблица
30 октября, 08:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Волга
Матч завершен
30 октября, 11:30
Луч
4 : 2
Рубин
Матч завершен
30 октября, 14:30
Тосно
0 : 0
Урал
Матч завершен
30 октября, 15:00
Ангушт
0 : 1
Ростов
Матч завершен
30 октября, 15:00
Оренбург
0 : 1
Томь
Матч завершен
30 октября, 16:00
Химик
1 : 2
ЦСКА
Матч завершен
30 октября, 18:00
Тюмень
2 : 0
Зенит
Матч завершен
30 октября, 18:30
Шинник
0 : 1
Спартак
Матч завершен
30 октября, 18:30
Олимп-Долгопрудный
1 : 4
Краснодар
Матч завершен
30 октября, 18:30
Мордовия
2 : 2
Амкар-Пермь
Матч завершен
30 октября, 18:30
Салют
1 : 0
Динамо
Матч завершен
30 октября, 19:00
Ротор
0 : 0
Локомотив
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 11 тур Таблица
30 октября, 01:00
Сельта
0 : 3
Барселона
Матч завершен
30 октября, 23:00
Вальядолид
2 : 2
Реал Сосьедад
Матч завершен
30 октября, 23:00
Валенсия
1 : 2
Альмерия
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 10 тур Таблица
30 октября, 23:45
Кальяри
0 : 3
Болонья
Матч завершен
30 октября, 23:45
Фиорентина
1 : 2
Наполи
Матч завершен
30 октября, 23:45
Дженоа
1 : 0
Парма
Матч завершен
30 октября, 23:45
Верона
2 : 0
Сампдория
Матч завершен
30 октября, 23:45
Ювентус
4 : 0
Катания
Матч завершен
30 октября, 23:45
Ливорно
3 : 3
Торино
Матч завершен
30 октября, 23:45
Милан
1 : 1
Лацио
Матч завершен
30 октября, 23:45
Сассуоло
1 : 2
Удинезе
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 10 тур Таблица
30 октября, 23:45
Уиган Атлетик
0 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
Англия. Кубок Лиги (2013/2014), 4 раунд
30 октября, 23:45
Тоттенхэм
2 : 2
Халл Сити
Матч завершен
30 октября, 23:45
Ньюкасл
0 : 2
Манчестер Сити
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 13 тур Таблица
30 октября, 23:30
Зюлте-Варегем
3 : 2
Гент
Матч завершен
30 октября, 23:30
Остенде
0 : 3
Андерлехт
Матч завершен
30 октября, 23:30
Шарлеруа
2 : 2
Мехелен
Матч завершен
30 октября, 23:30
Генк
1 : 0
Кортрейк
Матч завершен
30 октября, 23:30
Оуд-Хеверли
2 : 2
Монс
Матч завершен
30 октября, 23:30
Локерен
1 : 0
Льерс
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 7 тур Таблица
30 октября, 22:45
Грассхоппер
3 : 1
Цюрих
Матч завершен
30 октября, 22:45
Арау
2 : 2
Санкт-Галлен
Матч завершен
Россия
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