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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Химик - ЦСКА
Химик - ЦСКА: обзор матча 30 октября 2013
Химик
30.10.2013, среда, 16:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
ЦСКА
51'
А. Еркин (П)
18'
К. Базелюк
28'
В. Кичин (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Химик - ЦСКА
78'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
С. Цубер
Замена
А. Мануковский
️️️️
И. Гелоян
74'
74'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
Г. Миланов
Красная карточка
А. Касьян
73'
72'
Травма
Г. Миланов
Желтая карточка
А. Касьян
71'
Замена
О. Макеев
️️️️
А. Еркин
69'
Желтая карточка
Р. Паштов
68'
61'
Замена
А. Муса
️️️️
Витиньо
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Еркин
51'
Замена
Р. Паштов
️️️️
С. Рашевский
46'
Желтая карточка
В. Кичин
35'
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
В. Кичин
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Базелюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
77
Андрей Прошин
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ПЗ
17
Сергей Квасов
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
58
Сергей Рашевский
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
(К)
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Марк Гонсалес
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
11
Олег Макеев
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
4-2-2-2
1
Гавиловский
2
Кичин
77
Прошин
55
Коротков
6
Шустиков
17
Квасов
58
Рашевский
10
Гелоян
77
Костюков
33
Еркин
19
Касьян
4-4-1-1
1
Чепчугов
15
Караваев
6
Березуцкий
5
Васин
42
Щенников
7
Цубер
17
Миланов
10
Амбарцумян
11
Гонсалес
11
Витиньо
10
Базелюк
33
Еркин
11
Макеев
11
Макеев
33
Еркин
10
Гелоян
8
Мануковский
8
Мануковский
10
Гелоян
58
Рашевский
77
Паштов
77
Паштов
58
Рашевский
7
Цубер
22
Ефремов
22
Ефремов
7
Цубер
17
Миланов
40
Бавин
40
Бавин
17
Миланов
11
Витиньо
7
Муса
7
Муса
11
Витиньо
Остались в запасе
Химик
ЦСКА
69
Александр Лобков
ЦЗ
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
11
Николай Дергачев
ЦФ
71
Сергей Ревякин
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
69
Александр Лобков
ЦЗ
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Остались в запасе
11
Николай Дергачев
ЦФ
71
Сергей Ревякин
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Химик - ЦСКА
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Химик
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:55 (прямая)
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