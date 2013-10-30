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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ангушт - Ростов
Ангушт - Ростов: обзор матча 30 октября 2013
Ангушт
30.10.2013, среда, 15:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Ростов
5'
А. Васильев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ангушт - Ростов
88'
Желтая карточка
И. Худобяк
Вторая желтая
М. Гугуев
88'
83'
Желтая карточка
Ф. Синама-Понголь
Желтая карточка
А. Дашаев
83'
74'
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Б. Су Ю
70'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Фатуллаев
Желтая карточка
М. Гугуев
66'
64'
Замена
А. Шешуков
️️️️
А. Васильев
58'
Желтая карточка
Баштуш
Замена
М. Сорочкин
️️️️
И. Газдиев
56'
Желтая карточка
С. Путилин
49'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
27
Илез Газдиев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
21
Ваха Албаков
ЦП
22
Григорий Гузь
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
Ростов
12
Артем Орсаев
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
32
Артем Кулишев
ПВ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
3-3-3-1
1
Хамхоев
29
Мищенко
33
Путилин
4
Дашаев
27
Газдиев
33
Дышеков
14
Кишев
14
Каркаев
10
Ахильгов
33
Гаракоев
9
Гугуев
3-3-3-1
1
Амельченко
5
Лоло
42
Ксулу
15
Баштуш
34
Маргасов
15
Фатуллаев
19
Милич
17
Васильев
86
Ю
16
Худобяк
7
Полоз
27
Газдиев
21
Сорочкин
21
Сорочкин
27
Газдиев
15
Фатуллаев
32
Кулишев
32
Кулишев
15
Фатуллаев
17
Васильев
7
Шешуков
7
Шешуков
17
Васильев
86
Ю
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
86
Ю
Остались в запасе
Ангушт
Ростов
8
Аслан Дзейтов
ЦП
5
Апти Аушев
ЦЗ
21
Ваха Албаков
ЦП
22
Григорий Гузь
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
71
Станислав Бучнев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
12
Артем Орсаев
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
5
Апти Аушев
ЦЗ
21
Ваха Албаков
ЦП
22
Григорий Гузь
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
71
Станислав Бучнев
ВР
Остались в запасе
12
Артем Орсаев
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ангушт - Ростов
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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