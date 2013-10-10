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сентябрь 2013
октябрь 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 17 тур
Алания
1 : 1
Астрахань
Матч завершен
Армавир
2 : 0
Матч завершен
Дружба
2 : 0
Матч завершен
2 : 1
МИТОС
Матч завершен
2 : 0
Краснодар-2
Матч завершен
2 : 0
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
Черноморец
2 : 0
Терек-2
Матч завершен
Волгарь
1 : 0
Анжи-2
Матч завершен
Машук-КМВ
0 : 2
Витязь
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 16 тур
2 : 2
Факел
Матч завершен
0 : 3
Сокол
Матч завершен
Металлург Л
2 : 0
Авангард
Матч завершен
Локомотив
0 : 0
Зенит
Матч завершен
Подолье
1 : 0
Рязань
Матч завершен
Динамо Бр
1 : 0
Калуга
Матч завершен
Орел
1 : 0
Витязь
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 15 тур
Челябинск
3 : 3
Носта
Матч завершен
Тюмень
1 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
0 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
Спартак
1 : 1
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Сызрань-2003
1 : 1
Лада-Тольятти
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Таиланд
1 : 0
Бахрейн
Матч завершен
США. МЛС 2013
Динамо Хьюстон
0 : 0
Канзаc Сити
Матч завершен
Сиэтл
1 : 4
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
Сан-Хосе
1 : 0
Колорадо
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 27 тур
Гремио
1 : 2
Крисиума
Матч завершен
Коритиба
1 : 0
Сантос
Матч завершен
Понте-Прета
2 : 0
Атлетико Минейро
Матч завершен
Васко да Гама
1 : 0
Флуминенсе
Матч завершен
Баия
2 : 0
Витория
Матч завершен
Наутико
1 : 3
Ботафого
Матч завершен
Крузейро
0 : 2
Сан-Паулу
Матч завершен
Коринтианс
0 : 0
Атлетико Паранаэнсе
Матч завершен