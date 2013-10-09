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    Расписание матчей 09-10-2013

    сентябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
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    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 15 тур
    9 октября, среда
    15:00
    Рубин-2
    1:2
    Волга
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2013
    9 октября, среда
    15:00
    ОАЭ
    3:1
    Малайзия
    Матч завершен
    9 октября, среда
    19:00
    Иордания
    1:1
    Кувейт
    Матч завершен
    9 октября, среда
    20:30
    Катар
    1:2
    Вьетнам
    Матч завершен
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