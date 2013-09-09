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август 2013
сентябрь 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 11 тур
Биолог-Новокубанск
2 : 2
Матч завершен
Терек-2
1 : 0
Матч завершен
Анжи-2
0 : 2
МИТОС
Матч завершен
4 : 1
Алания
Матч завершен
Дружба
0 : 3
Армавир
Матч завершен
2 : 0
Машук-КМВ
Матч завершен
Черноморец
1 : 0
Астрахань
Матч завершен
Волгарь
2 : 1
Витязь
Матч завершен
Краснодар-2
1 : 0
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 10 тур
0 : 0
Динамо Бр
Матч завершен
2 : 0
Орел
Матч завершен
Локомотив
3 : 0
Металлург Л
Матч завершен
Факел
3 : 0
Авангард
Матч завершен
Рязань
0 : 3
Витязь
Матч завершен
Калуга
1 : 0
Зенит
Матч завершен
Сокол
5 : 0
Тамбов
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 9 тур
Носта
1 : 1
Тюмень
Матч завершен
Рубин-2
1 : 1
Спартак
Матч завершен
0 : 0
Челябинск
Матч завершен
Зенит-Ижевск
3 : 0
Лада-Тольятти
Матч завершен
Волга
1 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
КАМАЗ
2 : 2
Сызрань-2003
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Саудовская Аравия
1 : 3
Тринидад и Тобаго
Матч завершен
ОАЭ
2 : 0
Новая Зеландия
Матч завершен
США. МЛС 2013
Динамо Хьюстон
1 : 4
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 4
Монреаль
Матч завершен
1 : 0
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Сан-Хосе
1 : 0
Филадельфия Юнион
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 19 тур
Васко да Гама
0 : 0
Атлетико Паранаэнсе
Матч завершен
Крисиума
1 : 2
Ботафого
Матч завершен