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Расписание матчей 09-09-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
август 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
сентябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
октябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
Предыдущий день Следующий день
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 11 тур Таблица
9 сентября, 15:30
Биолог-Новокубанск
2 : 2
Матч завершен
9 сентября, 16:30
Терек-2
1 : 0
Матч завершен
9 сентября, 17:00
Анжи-2
0 : 2
МИТОС
Матч завершен
9 сентября, 17:00
4 : 1
Алания
Матч завершен
9 сентября, 17:00
Дружба
0 : 3
Армавир
Матч завершен
9 сентября, 17:30
2 : 0
Машук-КМВ
Матч завершен
9 сентября, 18:00
Черноморец
1 : 0
Астрахань
Матч завершен
9 сентября, 18:30
Волгарь
2 : 1
Витязь
Матч завершен
9 сентября, 19:00
Краснодар-2
1 : 0
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 10 тур Таблица
9 сентября, 17:00
0 : 0
Динамо Бр
Матч завершен
9 сентября, 17:00
2 : 0
Орел
Матч завершен
9 сентября, 18:00
Локомотив
3 : 0
Металлург Л
Матч завершен
9 сентября, 18:00
Факел
3 : 0
Авангард
Матч завершен
9 сентября, 18:30
Рязань
0 : 3
Витязь
Матч завершен
9 сентября, 18:30
Калуга
1 : 0
Зенит
Матч завершен
9 сентября, 19:00
Сокол
5 : 0
Тамбов
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 9 тур Таблица
9 сентября, 15:00
Носта
1 : 1
Тюмень
Матч завершен
9 сентября, 16:00
Рубин-2
1 : 1
Спартак
Матч завершен
9 сентября, 17:00
0 : 0
Челябинск
Матч завершен
9 сентября, 18:00
Зенит-Ижевск
3 : 0
Лада-Тольятти
Матч завершен
9 сентября, 18:00
Волга
1 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
9 сентября, 18:00
КАМАЗ
2 : 2
Сызрань-2003
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
9 сентября, 19:45
Саудовская Аравия
1 : 3
Тринидад и Тобаго
Матч завершен
9 сентября, 22:15
ОАЭ
2 : 0
Новая Зеландия
Матч завершен
США. МЛС 2013 Таблица
9 сентября, 01:00
Динамо Хьюстон
1 : 4
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
9 сентября, 03:30
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 4
Монреаль
Матч завершен
9 сентября, 05:00
1 : 0
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
9 сентября, 07:00
Сан-Хосе
1 : 0
Филадельфия Юнион
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 19 тур Таблица
9 сентября, 01:30
Васко да Гама
0 : 0
Атлетико Паранаэнсе
Матч завершен
9 сентября, 01:30
Крисиума
1 : 2
Ботафого
Матч завершен
Россия
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