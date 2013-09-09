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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия - Тринидад и Тобаго
Саудовская Аравия - Тринидад и Тобаго: обзор матча 09 сентября 2013
Саудовская Аравия
09.09.2013, понедельник, 19:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Тринидад и Тобаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саудовская Аравия - Тринидад и Тобаго
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
0 : 0
10.06.2026
Сенегал
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
5 : 0
31.05.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
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Боливия
3 : 0
15.03.2026
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