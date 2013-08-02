Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2013
август 2013
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 4 тур
Анжи
0 : 1
Ростов
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2013/2014), 6 тур
Луч
0 : 0
Нефтехимик
Матч завершен
Енисей
1 : 1
Сибирь
Матч завершен
Мордовия
1 : 0
Оренбург
Матч завершен
Сочи
0 : 0
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Салют
3 : 0
Ангушт
Матч завершен
Ротор
1 : 1
Уфа
Матч завершен
Торпедо
0 : 1
Химик
Матч завершен
Арсенал
4 : 0
Шинник
Матч завершен
Балтика
0 : 1
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 4 тур
Томь (мол)
2 : 0
Урал (мол)
Матч завершен
2 : 2
Зенит (мол)
Матч завершен
Динамо (мол)
4 : 1
Ахмат (мол)
Матч завершен
Германия. Кубок (2013/2014), 1 раунд
Оснабрюк
3 : 0
Эрцгебирге
Матч завершен
Хайденхайм
1 : 1
Мюнхен 1860
Матч завершен
РБ Лейпциг
0 : 2
Аугсбург
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 4 тур
Мариуполь
1 : 1
Карпаты
Матч завершен
Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013, 1/4 финала
Челси
2 : 0
Интер
Матч завершен
Реал
3 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Альмерия
3 : 2
Мурсия
Матч завершен
Брага
2 : 2
Норвич Сити
Матч завершен
Барселона
8 : 0
Сантос
Матч завершен
Тенерифе
2 : 1
Осасуна
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 2 тур
Серкль Брюгге
0 : 4
Андерлехт
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 10 тур
Ботафого
2 : 0
Витория
Матч завершен
Гойас
1 : 1
Васко да Гама
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 3 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
Сендерийск
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 1 тур
Аякс
3 : 0
Рода
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), 1 тур
Партик Тисл
0 : 0
Данди Юнайтед
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 3 тур
Высочина
4 : 0
Зноймо
Матч завершен
Богемианс 1905
2 : 0
Пршибрам
Матч завершен