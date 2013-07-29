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июнь 2013
июль 2013
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 3 тур
Краснодар
2 : 1
Амкар-Пермь
Матч завершен
США. МЛС 2013
Сиэтл
2 : 1
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
2 : 5
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 9 тур
Фламенго
1 : 1
Ботафого
Матч завершен
Баия
2 : 1
Гойас
Матч завершен
Коритиба
1 : 1
Витория
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 2 тур
Эсбьерг
1 : 2
Ольборг
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 2 тур
5 : 1
Богемианс 1905
Матч завершен