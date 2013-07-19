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июнь 2013
июль 2013
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 2 тур
Динамо
2 : 1
Анжи
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2013/2014), 3 тур
Оренбург
0 : 0
Ротор
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 2 тур
Томь (мол)
0 : 2
Кубань (мол)
Матч завершен
1 : 3
Локомотив (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
0 : 0
Амкар (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 2 тур
Мариуполь
0 : 2
Днепр
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Аякс
1 : 0
Осасуна
Матч завершен
Хоффенхайм
3 : 0
АПОЭЛ
Матч завершен
Айнтрахт
5 : 1
Бурсаспор
Матч завершен
Колчестер Юнайтед
0 : 0
Тоттенхэм
Матч завершен
Вердер
2 : 3
Аякс
Матч завершен
Брюгге
2 : 1
Вольфсбург
Матч завершен
Йовил
0 : 5
Суонси
Матч завершен
Ольяненси
1 : 5
Рединг
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2013, 18 тур
БАТЭ
3 : 1
Днепр
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 1 тур
Орхус
0 : 2
Мидтьюлланд
Матч завершен
Казахстан. Премьер-лига 2013, 20 тур
Шахтер
3 : 0
Ордабасы
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 1 тур
Виктория
5 : 0
Богемианс 1905
Матч завершен
Дукла
1 : 1
Зноймо
Матч завершен
Славия
1 : 1
Баник
Матч завершен