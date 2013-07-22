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июнь 2013
июль 2013
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 2 тур
ЦСКА
2 : 1
Крылья Советов
Матч завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013, 1/4 финала
Гондурас
1 : 0
Коста-Рика
Матч завершен
Россия. Кубок (2013/2014), 1/128 финала
Тюмень
2 : 0
Челябинск
Матч завершен
Динамо Киров
0 : 1
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Рубин-2
1 : 4
Волга
Матч завершен
Сызрань-2003
2 : 1
Лада-Тольятти
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 3 тур
0 : 0
Витязь
Матч завершен
Анжи-2
1 : 0
Дружба
Матч завершен
Терек-2
1 : 2
Матч завершен
3 : 0
Машук-КМВ
Матч завершен
МИТОС
1 : 0
Алания
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
1 : 1
Армавир
Матч завершен
Астрахань
0 : 1
Матч завершен
Черноморец
1 : 1
Волгарь
Матч завершен
Краснодар-2
0 : 0
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 2 тур
Тамбов
2 : 1
Спартак-2
Матч завершен
Рязань
0 : 1
Подолье
Матч завершен
Калуга
3 : 1
Динамо Бр
Матч завершен
Витязь
1 : 0
Орел
Матч завершен
Авангард
1 : 0
Металлург Л
Матч завершен
Факел
0 : 0
Матч завершен
Сокол
1 : 0
Матч завершен
Зенит
1 : 0
Локомотив
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 2 тур
Заря
0 : 0
Металлург
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Нагоя Грампус
1 : 3
Арсенал
Матч завершен
Интер
3 : 1
Виченца
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 8 тур
Флуминенсе
1 : 3
Васко да Гама
Матч завершен
Гойас
2 : 1
Португеза
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 1 тур
Эсбьерг
4 : 0
Нордшелланд
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 1 тур
Млада Болеслав
1 : 1
Пршибрам
Матч завершен