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    Расписание матчей 02-07-2013

    июнь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    август 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2013
    2 июля, вторник
    15:40
    Цзянсу Сунин
    2:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    2 июля, вторник
    21:00
    Янг Бойз
    4:1
    Динамо
    Матч завершен
    2 июля, вторник
    21:00
    Рот-Вайсс
    1:4
    Байер
    Матч завершен
    2 июля, вторник
    22:00
    Амкар-Пермь
    2:2
    Пандурий
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2013/2014), 1 раунд, первый матч
    2 июля, вторник
    17:00
    Ширак
    3:0
    Тре Пенне
    Матч завершен
    2 июля, вторник
    21:30
    Луситанс
    2:2
    ЭБ/Стреймур
    Матч завершен
    Лига Европы (2013/2014), 1 раунд, первый матч
    2 июля, вторник
    19:45
    Металлург
    0:1
    Карабах
    Матч завершен
    2 июля, вторник
    19:45
    Слима
    1:1
    Хазар
    Матч завершен
    2 июля, вторник
    20:00
    Транс
    0:3
    Гефле
    Матч завершен
    2 июля, вторник
    22:00
    Бала Таун
    1:0
    Левадия
    Матч завершен
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