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Расписание матчей 08-06-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
май 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
июнь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
июль 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
Предыдущий день Следующий день
Молодежный чемпионат Европы 2013. группа A, 2 тур Таблица
8 июня, 20:00
1 : 3
Матч завершен
8 июня, 22:30
Италия (мол.)
4 : 0
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
8 июня, 23:59
Испания
2 : 1
Гаити
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 5 тур Таблица
8 июня, 00:00
Крисиума
0 : 3
Фламенго
Матч завершен
8 июня, 00:00
Крузейро
2 : 2
Интернасьонал
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа A, 4 тур Таблица
8 июня, 17:00
Ботсвана
3 : 0
Эфиопия
Тех. поражение
8 июня, 18:00
ЦАР
0 : 3
ЮАР
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа D, 4 тур Таблица
8 июня, 17:00
Замбия
4 : 0
Лесото
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа J, 4 тур Таблица
8 июня, 17:00
Уганда
1 : 0
Либерия
Матч завершен
8 июня, 19:00
Ангола
1 : 1
Сенегал
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа E, 4 тур Таблица
8 июня, 18:30
Габон
0 : 0
Конго
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа B, 4 тур Таблица
8 июня, 20:30
Сьерра-Леоне
2 : 2
Тунис
Матч завершен
8 июня, 21:30
Кабо-Верде
3 : 0
Экваториальная Гвинея
Тех. поражение
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа C, 4 тур Таблица
8 июня, 20:30
Гамбия
0 : 3
Кот-д'Ивуар
Матч завершен
8 июня, 23:59
Марокко
2 : 1
Танзания
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа E
8 июня, 19:30
Швейцария
1 : 0
Кипр
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013), 13 тур Таблица
8 июня, 02:05
Аргентина
0 : 0
Колумбия
Матч завершен
8 июня, 04:10
Парагвай
1 : 2
Чили
Матч завершен
8 июня, 06:10
Перу
1 : 0
Эквадор
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013), 4 тур Таблица
8 июня, 05:30
Ямайка
1 : 2
США
Матч завершен
8 июня, 06:00
Панама
0 : 0
Мексика
Матч завершен
8 июня, 06:00
Коста-Рика
1 : 0
Гондурас
Матч завершен
Россия
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