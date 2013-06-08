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май 2013
июнь 2013
Молодежный чемпионат Европы 2013. группа A, 2 тур
1 : 3
Матч завершен
Италия (мол.)
4 : 0
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Испания
2 : 1
Гаити
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 5 тур
Крисиума
0 : 3
Фламенго
Матч завершен
Крузейро
2 : 2
Интернасьонал
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа A, 4 тур
Ботсвана
3 : 0
Эфиопия
Тех. поражение
ЦАР
0 : 3
ЮАР
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа D, 4 тур
Замбия
4 : 0
Лесото
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа J, 4 тур
Уганда
1 : 0
Либерия
Матч завершен
Ангола
1 : 1
Сенегал
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа E, 4 тур
Габон
0 : 0
Конго
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа B, 4 тур
Сьерра-Леоне
2 : 2
Тунис
Матч завершен
Кабо-Верде
3 : 0
Экваториальная Гвинея
Тех. поражение
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа C, 4 тур
Гамбия
0 : 3
Кот-д'Ивуар
Матч завершен
Марокко
2 : 1
Танзания
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа E
Швейцария
1 : 0
Кипр
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013), 13 тур
Аргентина
0 : 0
Колумбия
Матч завершен
Парагвай
1 : 2
Чили
Матч завершен
Перу
1 : 0
Эквадор
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013), 4 тур
Ямайка
1 : 2
США
Матч завершен
Панама
0 : 0
Мексика
Матч завершен
Коста-Рика
1 : 0
Гондурас
Матч завершен