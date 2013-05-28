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апрель 2013
май 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 31 тур
Сахалин
3 : 1
Динамо Брл
Матч завершен
Луч
3 : 0
Иртыш
Матч завершен
1 : 2
Байкал
Матч завершен
Сибирь-2
0 : 0
Чита
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 27 тур
3 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
3 : 1
Химик
Матч завершен
Волга
1 : 0
Текстильщик
Матч завершен
ЦРФСО
2 : 1
Матч завершен
Карелия
1 : 1
Спартак К
Матч завершен
2 : 0
Вологда
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Турция
3 : 3
Латвия
Матч завершен