Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2013
май 2013
Россия. ФНЛ (2012/2013), 32 тур
Уфа
2 : 0
Новокузнецк
Матч завершен
Нефтехимик
2 : 2
Урал
Матч завершен
Ротор
0 : 1
Салют
Матч завершен
Шинник
1 : 0
Сочи
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 35 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
Гранада
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 1/2 финала, ответный матч
Брайтон
0 : 2
Кристал Пэлас
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Ливия
2 : 0
Мавритания
Матч завершен
США. МЛС 2013. группа Западная конференция
Портленд
3 : 0
Матч завершен
США. МЛС 2013
Динамо Хьюстон
0 : 1
Канзаc Сити
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
Эскишехирспор
Матч завершен
Сивасспор
2 : 1
Карабюкспор
Матч завершен
Акхисар Беледиеспор
1 : 0
Мерсин Идманюрду
Матч завершен
Трабзонспор
4 : 3
Истанбул Башакшехир
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 31 тур
Хорсенс
2 : 0
Силькеборг
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 27 тур
Теплице
3 : 2
Баник
Матч завершен