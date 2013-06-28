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    Расписание матчей 28-06-2013

    май 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2013
    28 июня, пятница
    17:00
    Лиферинг
    2:4
    Волга
    Матч завершен
    28 июня, пятница
    18:00
    Урал
    0:0
    Сеница
    Матч завершен
    28 июня, пятница
    19:00
    Кубань (ЛФЛ)
    5:1
    Капошвар
    Матч завершен
    28 июня, пятница
    20:00
    Волга
    1:0
    Нефтчи
    Матч завершен
    28 июня, пятница
    20:30
    Лозанна-Спорт
    1:2
    Динамо
    Матч завершен
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