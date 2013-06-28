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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Лозанна-Спорт - Динамо
Лозанна-Спорт - Динамо: обзор матча 28 июня 2013
Лозанна-Спорт
28.06.2013, пятница, 20:30
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лозанна-Спорт - Динамо
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0
0
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0
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Информация о матче
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