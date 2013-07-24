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июнь 2013
июль 2013
Лига чемпионов (2013/2014), 2 раунд, ответный матч
Лудогорец
3 : 0
Слован
Матч завершен
Марибор
2 : 0
Биркиркара
Матч завершен
Легия
1 : 0
ТНС
Матч завершен
Партизан
0 : 0
Ширак
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 3 тур
Знамя Труда
1 : 0
Матч завершен
Коломна
0 : 0
Матч завершен
Спартак К
2 : 4
ЦРФСО
Матч завершен
Торпедо Вл
0 : 1
Тосно
Матч завершен
Текстильщик
3 : 0
Псков
Матч завершен
Волга
1 : 0
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
Вологда
0 : 0
Матч завершен
Химки
1 : 0
Строгино
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Мельбурн Виктори
0 : 2
Ливерпуль
Матч завершен
Лацио
3 : 0
Специя
Матч завершен
Фиорентина
7 : 1
Кремонезе
Матч завершен
Шальке-04
2 : 0
Саутгемптон
Матч завершен
Лорьян
1 : 4
Ренн
Матч завершен
Бавария
2 : 0
Барселона
Матч завершен
Гронинген
1 : 3
Хетафе
Матч завершен
Ланс
0 : 1
Марсель
Матч завершен
Ним
1 : 1
Аяччо
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
2 : 4
Бетис
Матч завершен
Лион
2 : 2
Реал
Матч завершен
Витория Гимараеш
1 : 0
Сент-Этьен
Матч завершен