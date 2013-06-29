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    Расписание матчей 29-06-2013

    май 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-лига 2013, 17 тур
    29 июня, суббота
    15:00
    Астана
    1:1
    Иртыш
    Матч завершен
    29 июня, суббота
    16:00
    Тараз
    2:1
    Шахтер
    Матч завершен
    29 июня, суббота
    17:00
    Жетысу
    5:1
    Акжайык
    Матч завершен
    29 июня, суббота
    17:00
    Тобол
    3:0
    Восток
    Матч завершен
    29 июня, суббота
    17:30
    Кайрат
    0:0
    Ордабасы
    Матч завершен
    29 июня, суббота
    18:00
    Атырау
    0:2
    Актобе
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2013
    29 июня, суббота
    18:00
    Амкар-Пермь
    2:0
    Левски
    Матч завершен
    29 июня, суббота
    20:30
    Астра
    1:2
    Динамо
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2013, 15 тур
    29 июня, суббота
    19:00
    Шахтер
    2:1
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    29 июня, суббота
    19:30
    Нафтан
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    США. МЛС 2013
    29 июня, суббота
    21:00
    Торонто
    0:1
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
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