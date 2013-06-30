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Расписание матчей 30-06-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
май 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
июнь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
июль 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
Предыдущий день Следующий день
Кубок Конфедераций 2013, Матч за 3-е место Таблица
30 июня, 20:00
Уругвай
2 : 2
Италия
Матч завершен
США. МЛС 2013 Таблица
30 июня, 01:30
Филадельфия Юнион
2 : 2
Даллас
Матч завершен
30 июня, 03:00
Монреаль
3 : 4
Колорадо
Матч завершен
30 июня, 03:00
Ди Си Юнайтед
0 : 1
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
30 июня, 04:30
Канзаc Сити
3 : 2
Коламбус
Матч завершен
30 июня, 06:30
Сан-Хосе
3 : 2
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
30 июня, 06:30
1 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
США. МЛС 2013. группа Восточная конференция Таблица
30 июня, 22:00
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
30 июня, 15:40
Провинция Цзянсу U-20
0 : 4
ЦСКА
Матч завершен
30 июня, 18:00
Краснодар
1 : 0
Динамо Тб
Матч завершен
30 июня, 19:00
Крылья Советов
2 : 0
Штурм
Матч завершен
30 июня, 22:00
Марибор
2 : 0
Локомотив
Матч завершен
Турнир четырех 2013
30 июня, 20:00
Шахтер
0 : 0
Спартак
Матч завершен
30 июня, 22:00
Зенит
1 : 2
Динамо
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2013, 15 тур Таблица
30 июня, 18:00
БАТЭ
2 : 0
Неман
Матч завершен
30 июня, 19:00
Гомель
2 : 0
Динамо-Брест
Матч завершен
30 июня, 20:00
Днепр
1 : 0
Славия-Мозырь
Матч завершен
30 июня, 20:00
Минск
2 : 1
Белшина
Матч завершен
Россия
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