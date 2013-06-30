Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
май 2013
июнь 2013
Кубок Конфедераций 2013, Матч за 3-е место
Уругвай
2 : 2
Италия
Матч завершен
США. МЛС 2013
Филадельфия Юнион
2 : 2
Даллас
Матч завершен
Монреаль
3 : 4
Колорадо
Матч завершен
Ди Си Юнайтед
0 : 1
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
Канзаc Сити
3 : 2
Коламбус
Матч завершен
Сан-Хосе
3 : 2
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
1 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
США. МЛС 2013. группа Восточная конференция
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Провинция Цзянсу U-20
0 : 4
ЦСКА
Матч завершен
Краснодар
1 : 0
Динамо Тб
Матч завершен
Крылья Советов
2 : 0
Штурм
Матч завершен
Марибор
2 : 0
Локомотив
Матч завершен
Турнир четырех 2013
Шахтер
0 : 0
Спартак
Матч завершен
Зенит
1 : 2
Динамо
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2013, 15 тур
БАТЭ
2 : 0
Неман
Матч завершен
Гомель
2 : 0
Динамо-Брест
Матч завершен
Днепр
1 : 0
Славия-Мозырь
Матч завершен
Минск
2 : 1
Белшина
Матч завершен