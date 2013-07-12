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Расписание матчей 12-07-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
июнь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
июль 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
август 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Предыдущий день Следующий день
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013. группа A, 2 тур
12 июля, 04:30
Панама
1 : 0
Мартиника
Матч завершен
12 июля, 07:00
Мексика
2 : 0
Канада
Матч завершен
Россия. Кубок (2013/2014), 1/256 финала Таблица
12 июля, 14:00
0 : 1
Динамо Киров
Матч завершен
12 июля, 16:30
Челябинск
2 : 1
Матч завершен
12 июля, 18:30
Спартак
0 : 1
Рубин-2
Матч завершен
12 июля, 18:30
Лада-Тольятти
1 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
12 июля, 19:00
Сызрань-2003
1 : 0
Носта
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 1 тур Таблица
12 июля, 17:00
2 : 0
Алания
Матч завершен
12 июля, 18:00
Анжи-2
2 : 0
Матч завершен
12 июля, 18:00
Терек-2
0 : 2
Волгарь
Матч завершен
12 июля, 18:30
Астрахань
1 : 0
Машук-КМВ
Матч завершен
12 июля, 18:30
2 : 0
Армавир
Матч завершен
12 июля, 18:30
Биолог-Новокубанск
2 : 2
Матч завершен
12 июля, 19:00
Витязь
2 : 0
Матч завершен
12 июля, 19:00
МИТОС
3 : 0
Дружба
Матч завершен
12 июля, 20:00
Краснодар-2
1 : 3
Черноморец
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 1 тур Таблица
12 июля, 21:00
Таврия
0 : 2
Заря
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
12 июля, 20:00
Падерборн
1 : 1
Астон Вилла
Матч завершен
12 июля, 20:30
Рапид
1 : 2
ПСЖ
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2013, 17 тур Таблица
12 июля, 19:30
Минск
0 : 1
БАТЭ
Матч завершен
Россия
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