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июнь 2013
июль 2013
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013. группа A, 2 тур
Панама
1 : 0
Мартиника
Матч завершен
Мексика
2 : 0
Канада
Матч завершен
Россия. Кубок (2013/2014), 1/256 финала
0 : 1
Динамо Киров
Матч завершен
Челябинск
2 : 1
Матч завершен
Спартак
0 : 1
Рубин-2
Матч завершен
Лада-Тольятти
1 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
Сызрань-2003
1 : 0
Носта
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 1 тур
2 : 0
Алания
Матч завершен
Анжи-2
2 : 0
Матч завершен
Терек-2
0 : 2
Волгарь
Матч завершен
Астрахань
1 : 0
Машук-КМВ
Матч завершен
2 : 0
Армавир
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
2 : 2
Матч завершен
Витязь
2 : 0
Матч завершен
МИТОС
3 : 0
Дружба
Матч завершен
Краснодар-2
1 : 3
Черноморец
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 1 тур
Таврия
0 : 2
Заря
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Падерборн
1 : 1
Астон Вилла
Матч завершен
Рапид
1 : 2
ПСЖ
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2013, 17 тур
Минск
0 : 1
БАТЭ
Матч завершен