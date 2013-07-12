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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Панама - Мартиника
Панама - Мартиника: обзор матча 12 июля 2013
Панама
12.07.2013, пятница, 04:30
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Мартиника
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Статистика матча Панама - Мартиника
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0
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