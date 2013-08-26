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июль 2013
август 2013
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 6 тур
Амкар-Пермь
2 : 1
Спартак
Матч завершен
Локомотив
5 : 0
Ростов
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 2 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Челси
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 2 тур
Бетис
1 : 2
Сельта
Матч завершен
Гранада
0 : 1
Реал
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 1 тур
Фиорентина
2 : 1
Катания
Матч завершен
США. МЛС 2013
3 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
Нью-Инглэнд Революшн
5 : 1
Филадельфия Юнион
Матч завершен
Сиэтл
1 : 0
Портленд
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 2 тур
Трабзонспор
2 : 1
Ризеспор
Матч завершен
Кайсери Эрджиесспор
2 : 4
Бешикташ
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 16 тур
Интернасьонал
3 : 3
Гойас
Матч завершен
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
Ботафого
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 2 тур
Эрготелис
2 : 0
Левадиакос
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 6 тур
Ольборг
1 : 1
Мидтьюлланд
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 2 тур
Брага
2 : 1
Белененсеш
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 6 тур
Баник
2 : 1
Матч завершен