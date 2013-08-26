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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 26 августа 2013
Манчестер Юнайтед
26.08.2013, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
90'
+3
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Э. Азар
87'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
А. Шюррле
80'
Желтая карточка
Ф. Торрес
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Д. Уэлбек
78'
Замена
Э. Янг
️️️️
Л. Валенсия
67'
60'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
К. Де Брюйне
32'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
8
Том Клеверли
ОП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
8
Оскар
АП
20
Андре Шюррле
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
27
Эвра
15
Видич
5
Фердинанд
4
Джонс
16
Кэррик
8
Клеверли
32
Руни
25
Валенсия
32
ван Перси
18
Уэлбек
4-2-3-1
1
Чех
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Коул
7
Рамирес
8
Лэмпард
7
Де Брюйне
8
Оскар
10
Азар
20
Шюррле
25
Валенсия
15
Янг
15
Янг
25
Валенсия
18
Уэлбек
11
Гиггз
11
Гиггз
18
Уэлбек
10
Азар
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
10
Азар
20
Шюррле
12
Оби Микел
12
Оби Микел
20
Шюррле
7
Де Брюйне
9
Торрес
9
Торрес
7
Де Брюйне
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
32
Марк Шварцер
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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