Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2013
август 2013
Германия. Бундеслига (2013/2014), 1 тур
Бавария
3 : 1
Боруссия М
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 1 тур
Монпелье
1 : 1
ПСЖ
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 6 тур
Алания
1 : 1
Терек-2
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
Астрахань
2 : 1
МИТОС
Матч завершен
1 : 1
Матч завершен
Машук-КМВ
0 : 2
Анжи-2
Матч завершен
Армавир
4 : 1
Краснодар-2
Матч завершен
Дружба
0 : 3
Черноморец
Матч завершен
Витязь
3 : 1
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
0 : 3
Волгарь
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 5 тур
2 : 2
Матч завершен
Тамбов
2 : 1
Витязь
Матч завершен
Металлург Л
2 : 0
Рязань
Матч завершен
Динамо Бр
0 : 1
Авангард
Матч завершен
Локомотив
0 : 1
Сокол
Матч завершен
Орел
1 : 3
Факел
Матч завершен
Спартак-2
0 : 0
Зенит
Матч завершен
Подолье
2 : 2
Калуга
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 5 тур
Металлург
2 : 2
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Манчестер Юнайтед
1 : 3
Севилья
Матч завершен
Наполи
2 : 1
Бенфика
Матч завершен
Гранада
0 : 0
Белененсеш
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 3 тур
Кортрейк
3 : 3
Локерен
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 12 тур
Васко да Гама
1 : 1
Понте-Прета
Матч завершен
Гремио
0 : 1
Коритиба
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 4 тур
Виборг
2 : 2
Брондбю
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 2 тур
Рода
2 : 0
Камбур
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 4 тур
Дукла
0 : 1
Славия
Матч завершен