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Расписание матчей 09-08-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
июль 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
август 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
сентябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
Предыдущий день Следующий день
Германия. Бундеслига (2013/2014), 1 тур Таблица
9 августа, 22:30
Бавария
3 : 1
Боруссия М
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 1 тур Таблица
9 августа, 22:30
Монпелье
1 : 1
ПСЖ
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 6 тур Таблица
9 августа, 17:00
Алания
1 : 1
Терек-2
Матч завершен
9 августа, 17:30
1 : 0
Матч завершен
9 августа, 18:00
Астрахань
2 : 1
МИТОС
Матч завершен
9 августа, 18:00
1 : 1
Матч завершен
9 августа, 18:00
Машук-КМВ
0 : 2
Анжи-2
Матч завершен
9 августа, 18:00
Армавир
4 : 1
Краснодар-2
Матч завершен
9 августа, 18:00
Дружба
0 : 3
Черноморец
Матч завершен
9 августа, 18:00
Витязь
3 : 1
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
9 августа, 18:00
0 : 3
Волгарь
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 5 тур Таблица
9 августа, 18:00
2 : 2
Матч завершен
9 августа, 18:00
Тамбов
2 : 1
Витязь
Матч завершен
9 августа, 18:30
Металлург Л
2 : 0
Рязань
Матч завершен
9 августа, 18:30
Динамо Бр
0 : 1
Авангард
Матч завершен
9 августа, 19:00
Локомотив
0 : 1
Сокол
Матч завершен
9 августа, 19:00
Орел
1 : 3
Факел
Матч завершен
9 августа, 19:00
Спартак-2
0 : 0
Зенит
Матч завершен
9 августа, 19:00
Подолье
2 : 2
Калуга
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 5 тур Таблица
9 августа, 20:00
Металлург
2 : 2
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
9 августа, 22:30
Манчестер Юнайтед
1 : 3
Севилья
Матч завершен
9 августа, 22:45
Наполи
2 : 1
Бенфика
Матч завершен
9 августа, 23:00
Гранада
0 : 0
Белененсеш
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 3 тур Таблица
9 августа, 22:30
Кортрейк
3 : 3
Локерен
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 12 тур Таблица
9 августа, 00:00
Васко да Гама
1 : 1
Понте-Прета
Матч завершен
9 августа, 00:00
Гремио
0 : 1
Коритиба
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 4 тур Таблица
9 августа, 20:30
Виборг
2 : 2
Брондбю
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 2 тур Таблица
9 августа, 22:00
Рода
2 : 0
Камбур
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 4 тур Таблица
9 августа, 22:15
Дукла
0 : 1
Славия
Матч завершен
Россия
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