Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2013
сентябрь 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 10 тур
Сахалин
2 : 0
Иртыш
Матч завершен
Якутия
0 : 0
Матч завершен
Смена
2 : 0
Сибирь-2
Матч завершен
2 : 1
Чита
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Канада
0 : 0
Мавритания
Матч завершен
США. МЛС 2013
Даллас
3 : 1
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
Канзаc Сити
3 : 0
Коламбус
Матч завершен
Сиэтл
2 : 1
Чикаго Файр
Матч завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 1
Колорадо
Матч завершен
Портленд
4 : 0
Торонто
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
ЦСКА
3 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
Подолье
0 : 3
Анжи
Матч завершен
Ростов
1 : 1
Заря
Матч завершен
Металлист
0 : 1
Динамо
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 19 тур
Понте-Прета
1 : 3
Интернасьонал
Матч завершен
Флуминенсе
1 : 0
Баия
Матч завершен
Витория
1 : 1
Атлетико Минейро
Матч завершен
Сантос
1 : 0
Гойас
Матч завершен
Гремио
3 : 2
Португеза
Матч завершен
Коринтианс
0 : 0
Наутико
Матч завершен
Крузейро
1 : 0
Фламенго
Матч завершен
Коритиба
2 : 0
Сан-Паулу
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа F, 6 тур
Кения
1 : 0
Намибия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа G, 6 тур
Зимбабве
1 : 1
Мозамбик
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа I, 6 тур
Камерун
1 : 0
Ливия
Матч завершен
Того
2 : 1
ДР Конго
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа H, 6 тур
Бенин
2 : 0
Руанда
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа D, 6 тур
Судан
2 : 3
Лесото
Матч завершен