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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Чикаго Файр
Сиэтл - Чикаго Файр: обзор матча 08 сентября 2013
Сиэтл
08.09.2013, воскресенье, 06:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Чикаго Файр
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Статистика матча Сиэтл - Чикаго Файр
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Матчи команд
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США. МЛС, 1/16 финала
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- : -
20.11.2026
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США. МЛС, 35 тур
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2 : 1
08.11.2026
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США. МЛС, 33 тур
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0 : 1
29.10.2026
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США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
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США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
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США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
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США. МЛС, 35 тур
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3 : 4
08.11.2026
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США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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