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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Знамя Труда
ЦСКА - Знамя Труда: обзор матча 08 сентября 2013
ЦСКА
08.09.2013, воскресенье, 13:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Знамя Труда
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЦСКА - Знамя Труда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
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4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Информация о матче
Стадион:
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