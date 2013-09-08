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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Камерун - Ливия
Камерун - Ливия: обзор матча 08 сентября 2013
Камерун
08.09.2013, воскресенье, 18:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа I, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ливия
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Камерун - Ливия
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0
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Желтые карточки
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0
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
0 : 0
27.03.2026
Нигер
Кубок арабских наций, Финал
Палестина
1 : 0
25.11.2025
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
1 : 0
15.11.2025
Мавритания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Информация о матче
Стадион:
Ахмаду Ахиджо
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