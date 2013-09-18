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    Расписание матчей 18-09-2013

    август 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Англия. Чемпионшип (2013/2014), 7 тур
    18 сентября, среда
    22:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    0:0
    Брайтон
    Матч завершен
    18 сентября, среда
    23:00
    Рединг
    1:0
    Лидс
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2013/2014), 1 тур, группа E
    18 сентября, среда
    22:45
    Шальке-04
    3:0
    ФКСБ
    Матч завершен
    18 сентября, среда
    22:45
    Челси
    1:2
    Базель
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2013/2014), 1 тур, группа F
    18 сентября, среда
    22:45
    Марсель
    1:2
    Арсенал
    Матч завершен
    18 сентября, среда
    22:45
    Наполи
    2:1
    Боруссия
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2013/2014), 1 тур, группа G
    18 сентября, среда
    22:45
    Аустрия
    0:1
    Порту
    Матч завершен
    18 сентября, среда
    22:45
    Атлетико
    3:1
    Зенит
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2013/2014), 1 тур, группа H
    18 сентября, среда
    22:45
    Милан
    2:0
    Селтик
    Матч завершен
    18 сентября, среда
    22:45
    Барселона
    4:0
    Аякс
    Матч завершен
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