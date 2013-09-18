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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Селтик
Милан - Селтик: обзор матча 18 сентября 2013
Милан
18.09.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
2 : 0
Завершен
Селтик
82'
Э. Исагирре (АГ)
86'
С. Мунтари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Селтик
89'
Замена
Н. Биттон
️️️️
Ч. Малгрю
Замена
А. Поли
️️️️
А. Матри
87'
ГОЛ! 2:0!
С. Мунтари
86'
84'
Желтая карточка
С. Браун
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Исагирре
82'
77'
Замена
Т. Пукки
️️️️
К. Коммонс
Замена
Робиньо
️️️️
К. Констан
76'
75'
Желтая карточка
Ч. Малгрю
75'
Замена
Д. Бурригтер
️️️️
А. Мэтьюз
66'
Желтая карточка
Э. Эмброуз
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
В. Бирса
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
8
Скотт Браун
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Милан
32
Марко Амелия
ВР
36
Лука Лотти
ЦЗ
24
Зан Бенедичич
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
55
Нир Биттон
ОП
10
Дилан МакГеох
ЦП
7
Том Рогич
АП
17
Амидо Бальде
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
11
Дерк Бурригтер
ЦФ
4-4-2
32
Аббьяти
19
Констан
5
Мексес
25
Сапата
5
Дзаккардо
23
Ночерино
23
Бирса
4
Мунтари
34
Де Йонг
21
Матри
45
Балотелли
3-2-2-2
17
Форстер
4
ван Дейк
23
Лустиг
4
Малгрю
2
Мэтьюз
3
Исагирре
8
Браун
15
Коммонс
30
Самарас
9
Стоукс
21
Матри
15
Поли
15
Поли
21
Матри
23
Бирса
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
23
Бирса
19
Констан
70
Робиньо
70
Робиньо
19
Констан
4
Малгрю
55
Биттон
55
Биттон
4
Малгрю
15
Коммонс
20
Пукки
20
Пукки
15
Коммонс
2
Мэтьюз
11
Бурригтер
11
Бурригтер
2
Мэтьюз
Остались в запасе
Милан
Селтик
24
Зан Бенедичич
ЦП
36
Лука Лотти
ЦЗ
32
Марко Амелия
ВР
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
10
Дилан МакГеох
ЦП
17
Амидо Бальде
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
24
Зан Бенедичич
ЦП
36
Лука Лотти
ЦЗ
32
Марко Амелия
ВР
4
Бриан Кристанте
ЦП
Остались в запасе
10
Дилан МакГеох
ЦП
17
Амидо Бальде
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Милан - Селтик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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