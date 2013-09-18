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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Арсенал
Марсель - Арсенал: обзор матча 18 сентября 2013
Марсель
18.09.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
90+3'
Ж. Айю (П)
65'
Т. Уолкотт
84'
А. Рэмзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Арсенал
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Айю
90'
+3
90'
+1
Замена
Р. Миячи
️️️️
М. Фламини
Замена
З. Халифа
️️️️
М. Вальбуэна
90'
84'
ГОЛ! 0:2!
А. Рэмзи
Пас отдал
К. Гиббс
Замена
Ф. Товен
️️️️
Ж. Имбула
80'
78'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Ж. Айю
️️️️
Д. Пайет
73'
65'
ГОЛ! 0:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
К. Гиббс
54'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
2
Лукас Мендес
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Алексис Ромао
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Марсель
30
Брис Самба
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
30
Забер Халифа
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
31
Рио Миячи
ЦФ
4-2-3-1
30
Манданда
63
Н'Кулу
21
Морель
16
Фанни
2
Мендес
15
Ромао
16
Имбула
24
Айю
28
Вальбуэна
10
Пайет
10
Жиньяк
4-3-2-1
13
Щесны
3
Санья
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Гиббс
10
Уилшир
20
Фламини
21
Рэмзи
32
Уолкотт
10
Озил
9
Жиру
16
Имбула
10
Товен
10
Товен
16
Имбула
28
Вальбуэна
30
Халифа
30
Халифа
28
Вальбуэна
10
Пайет
10
Айю
10
Айю
10
Пайет
32
Уолкотт
18
Монреаль
18
Монреаль
32
Уолкотт
20
Фламини
31
Миячи
31
Миячи
20
Фламини
Остались в запасе
Марсель
Арсенал
30
Брис Самба
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
Главный тренер
Эли Боп
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Марсель - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Баскетбол" 22:30 (прямая)
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