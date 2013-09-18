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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Аякс
Барселона - Аякс: обзор матча 18 сентября 2013
Барселона
18.09.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
4 : 0
Завершен
Аякс
22'
Л. Месси
55'
Л. Месси
69'
Ж. Пике
75'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Аякс
85'
Желтая карточка
С. Денсвил
Замена
М. Бартра
️️️️
Ж. Пике
80'
78'
Замена
Л. Шоне
️️️️
Д. Блинд
77'
Пенальти не реализован!
К. Сигторссон
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
75'
73'
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
Н. Мойсандер
Замена
Педро
️️️️
С. Фабрегас
72'
Замена
Хави
️️️️
Неймар
72'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Пике
Пас отдал
Неймар
69'
59'
Замена
Т. Сереро
️️️️
С. Де Йонг
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
С. Бускетс
55'
24'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
10
Лерин Дуарте
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
22
Тобиас Сана
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
4
Фабрегас
8
Иньеста
10
Неймар
10
Месси
4
Санчес
3-2-3-2
1
Вермеер
20
Бойлесен
16
ван Рейн
4
Мойсандер
4
Денсвил
17
Блинд
10
Дуарте
29
Поульсен
6
Де Йонг
30
Сигторссон
9
Кркич
3
Пике
5
Бартра
5
Бартра
3
Пике
10
Неймар
6
Хави
6
Хави
10
Неймар
4
Фабрегас
9
Педро
9
Педро
4
Фабрегас
4
Мойсандер
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
4
Мойсандер
6
Де Йонг
17
Сереро
17
Сереро
6
Де Йонг
17
Блинд
20
Шоне
20
Шоне
17
Блинд
Остались в запасе
Барселона
Аякс
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
24
Яспер Силлессен
ВР
9
Дэнни Хусен
ЦФ
22
Тобиас Сана
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
9
Дэнни Хусен
ЦФ
22
Тобиас Сана
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Барселона - Аякс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Камп Ноу
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