июль 2013
август 2013
Греция. Суперлига (2013/2014), 1 тур
19 августа, понедельник
00:00
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 15 тур
Испания. Примера (2013/2014), 1 тур
США. МЛС 2013
19 августа, понедельник
06:00
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 5 тур
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 6 тур
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 5 тур
Дания. Суперлига (2013/2014), 5 тур
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 1 тур
19 августа, понедельник
21:00
Матч завершен
19 августа, понедельник
22:45
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 1 тур
19 августа, понедельник
23:00
Матч завершен