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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Вильярреал
Альмерия - Вильярреал: обзор матча 19 августа 2013
Альмерия
19.08.2013, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 1 тур
2 : 3
Завершен
Вильярреал
39'
Родри
75'
Родри
65'
Х. Перейра
83'
Д. Дос Сантос
86'
Х. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Вильярреал
Желтая карточка
Э. Пельерано
89'
Замена
О. Диас
️️️️
С. Дюбарбье
87'
86'
ГОЛ! 2:3!
Х. Перейра
Пас отдал
Д. Дос Сантос
Замена
К. Юн Гю
️️️️
Ф. Сориано
84'
83'
ГОЛ! 2:2!
Д. Дос Сантос
Пас отдал
Х. Акино
ГОЛ! 2:1!
Родри
Пас отдал
Сусо
75'
Замена
Корона
️️️️
М. Тебар
69'
65'
ГОЛ! 1:1!
Х. Перейра
Пас отдал
М. Тригерос
62'
Замена
Х. Перейра
️️️️
И. Уче
59'
Замена
Х. Акино
️️️️
Э. Перес
54'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Т. Пина
ГОЛ! 1:0!
Родри
Пас отдал
Рафита
39'
Желтая карточка
Рафита
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Верса
ЦП
10
Сусо
ПВ
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
14
Икечукву Уче
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Альмерия
19
Оскар Устари
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
29
Ким Юн Гю
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
15
Корона
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
24
Жереми Пербе
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Эстебан
22
Видаль
5
Трухильо
4
Пельерано
16
Дюбарбье
14
Тебар
20
Рафита
23
Сориано
12
Верса
10
Сусо
15
Родри
4-3-3
1
Асенхо
2
Гаспар
37
Мусаккио
14
Иньигес
24
Коста
8
Кани
21
Бруно
17
Пина
30
Перес
10
Дос Сантос
14
Уче
16
Дюбарбье
7
Диас
7
Диас
16
Дюбарбье
23
Сориано
29
Юн Гю
29
Юн Гю
23
Сориано
14
Тебар
15
Корона
15
Корона
14
Тебар
17
Пина
14
Тригерос
14
Тригерос
17
Пина
30
Перес
20
Акино
20
Акино
30
Перес
14
Уче
9
Перейра
9
Перейра
14
Уче
Остались в запасе
Альмерия
Вильярреал
19
Оскар Устари
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
21
Рубен Суарес
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
21
Рубен Суарес
АП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Альмерия - Вильярреал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Медитерранео
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