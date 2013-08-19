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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эспаньол
Сельта - Эспаньол: обзор матча 19 августа 2013
Сельта
19.08.2013, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 1 тур
2 : 2
Завершен
Эспаньол
43'
А. Лопес
47'
Шарлес
53'
В. Санчес
76'
Тьеви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Эспаньол
Замена
Л. Мадинда
️️️️
А. Лопес
89'
88'
Желтая карточка
Х. Лопес
Желтая карточка
Д. Родригес
87'
Желтая карточка
Рафинья
84'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Шарлес
84'
78'
Замена
Р. Родригес
️️️️
С. Гарсия
76'
ГОЛ! 2:2!
Тьеви
Пас отдал
Х. Лопес
72'
Замена
Абрахам
️️️️
Д. Лопес
Замена
Рафинья
️️️️
Нолито
63'
59'
Замена
Тьеви
️️️️
Пицци
57'
Желтая карточка
Симау
53'
ГОЛ! 2:1!
В. Санчес
Пас отдал
С. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
Шарлес
Пас отдал
М. Крон-Дели
47'
Желтая карточка
А. Лопес
45'
+2
45'
Желтая карточка
Х. Рафаэль Фуэнтес
ГОЛ! 1:0!
А. Лопес
Пас отдал
М. Крон-Дели
43'
Желтая карточка
А. Фернандес
32'
13'
Желтая карточка
В. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Тони
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Пицци
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
12
Рафинья
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
10
Абрахам
ЦП
23
Тьеви
ПВ
3-1-3-3
13
Родригес
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Мальо
4
Оубинья
17
Фернандес
7
Крон-Дели
14
Лопес
3
Нолито
19
Шарлес
10
Тони
3-1-3-1-2
1
Касилья
19
Колотто
15
Морено
29
Фуэнтес
5
Лопес
4
Санчес
21
Лопес
20
Симау
21
Пицци
9
Гарсия
7
Стуани
14
Лопес
8
Мадинда
8
Мадинда
14
Лопес
3
Нолито
12
Рафинья
12
Рафинья
3
Нолито
19
Шарлес
18
Родригес
18
Родригес
19
Шарлес
9
Гарсия
5
Родригес
5
Родригес
9
Гарсия
5
Лопес
10
Абрахам
10
Абрахам
5
Лопес
21
Пицци
23
Тьеви
23
Тьеви
21
Пицци
Остались в запасе
Сельта
Эспаньол
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
18
Карлос Клер
ЛЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
18
Карлос Клер
ЛЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Сельта - Эспаньол
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Балаидос
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