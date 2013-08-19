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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Эльче
Райо Вальекано - Эльче: обзор матча 19 августа 2013
Райо Вальекано
19.08.2013, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 1 тур
3 : 0
Завершен
Эльче
40'
А. Буэно
44'
А. Переа
74'
А. Буэно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Эльче
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Л. Галеано
77'
76'
Замена
А. Хименес
️️️️
А. Ньигес
ГОЛ! 3:0!
А. Буэно
Пас отдал
Р. Трасоррас
74'
Замена
А. Арбилья
️️️️
Тито
67'
66'
Замена
С. Мантекон
️️️️
Д. Генерело
Желтая карточка
Л. Галеано
61'
58'
Замена
Фидель
️️️️
Ману
51'
Желтая карточка
А. Ньигес
ГОЛ! 2:0!
А. Переа
Пас отдал
А. Буэно
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Буэно
Пас отдал
Н. Мартинес
40'
Замена
А. Переа
️️️️
Х. Карлос
36'
14'
Желтая карточка
К. Сэпунару
Желтая карточка
А. Гальвез
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
0
Леонель Галеано
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
20
Давид Генерело
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Коро
АП
7
Ману
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Райо Вальекано
30
Исмаэль
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
49
Адриан Сабальс
ЦФ
Эльче
25
Тоньо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
26
Чарли Дин Л'Ансон
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Серхио Мантекон
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
4-3-3
1
Кобеньо
22
Мартинес
2
Тито
6
Гальвез
0
Галеано
11
Хосе Карлос
8
Ньигес
10
Трасоррас
7
Бангура
11
Ларривей
19
Буэно
4-4-2
25
Эррера
18
Ломбан
4
Ботиа
22
Сэпунару
5
Сисма
20
Генерело
5
Ривера
10
Хиль
7
Ньигес
10
Коро
7
Ману
11
Хосе Карлос
80
Переа
80
Переа
11
Хосе Карлос
2
Тито
23
Арбилья
23
Арбилья
2
Тито
0
Галеано
8
Гонсалес
8
Гонсалес
0
Галеано
20
Генерело
8
Мантекон
8
Мантекон
20
Генерело
7
Ману
10
Фидель
10
Фидель
7
Ману
7
Ньигес
20
Хименес
20
Хименес
7
Ньигес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эльче
30
Исмаэль
ВР
49
Адриан Сабальс
ЦФ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
26
Чарли Дин Л'Ансон
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
30
Исмаэль
ВР
49
Адриан Сабальс
ЦФ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Остались в запасе
9
Мирослав Стеванович
ЦП
26
Чарли Дин Л'Ансон
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Райо Вальекано - Эльче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Вальекас
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