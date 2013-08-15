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июль 2013
август 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 7 тур
Коломна
0 : 2
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
2 : 2
ЦРФСО
Матч завершен
Спартак К
1 : 0
Псков
Матч завершен
Знамя Труда
0 : 1
Строгино
Матч завершен
1 : 1
Матч завершен
Вологда
1 : 2
Тосно
Матч завершен
Химки
2 : 0
Зенит-2
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Венесуэла
2 : 2
Боливия
Матч завершен
Мексика
4 : 1
Кот-д'Ивуар
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 14 тур
Крисиума
3 : 0
Наутико
Матч завершен
Атлетико Минейро
2 : 0
Баия
Матч завершен
Сантос
1 : 1
Васко да Гама
Матч завершен
Витория
3 : 1
Понте-Прета
Матч завершен
Коритиба
1 : 1
Португеза
Матч завершен
Флуминенсе
0 : 0
Коринтианс
Матч завершен
Гремио
3 : 1
Крузейро
Матч завершен
Гойас
1 : 1
Фламенго
Матч завершен