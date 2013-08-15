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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Кот-д'Ивуар
Мексика - Кот-д'Ивуар: обзор матча 15 августа 2013
Мексика
15.08.2013, четверг, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Кот-д'Ивуар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мексика - Кот-д'Ивуар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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