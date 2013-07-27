Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июнь 2013
июль 2013
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 3 тур
Динамо
1 : 4
Спартак
Матч завершен
Урал
1 : 2
Волга
Матч завершен
Ростов
3 : 0
Томь
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 4 тур
Спартак К
0 : 2
Матч завершен
Знамя Труда
1 : 0
Матч завершен
Коломна
3 : 0
Матч завершен
Торпедо Вл
0 : 0
Псков
Матч завершен
Текстильщик
0 : 0
Тосно
Матч завершен
Волга
0 : 1
Строгино
Матч завершен
Вологда
1 : 1
ЦРФСО
Матч завершен
Химки
2 : 2
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 3 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 2
Анжи (мол)
Матч завершен
Локомотив (мол)
1 : 3
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
3 : 1
Рубин (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2013
Торонто
2 : 1
Коламбус
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 3 тур
Карпаты
0 : 2
Арсенал
Матч завершен
Ворскла
1 : 2
Металлург
Матч завершен
Днепр
1 : 3
Заря
Матч завершен
Металлург
3 : 0
Волынь
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Манчестер Сити
1 : 0
Сандерленд
Матч завершен
Гамбург
1 : 1
Интер
Матч завершен
Шальке-04
9 : 0
Аль-Садд
Матч завершен
Волеренга
0 : 7
Барселона
Матч завершен
ПСЖ
0 : 1
Реал
Матч завершен
Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013, 1/4 финала
Валенсия
1 : 2
Милан
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2013/2014), 2 тур
Рапид
4 : 0
Винер-Нойштадт
Матч завершен
Рид
1 : 0
Вольфсберг
Матч завершен
Зальцбург
5 : 1
Аустрия
Матч завершен
Адмира
1 : 2
Адмира Ваккер
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 1 тур
Кортрейк
1 : 0
Оуд-Хеверли
Матч завершен
Льерс
1 : 2
Зюлте-Варегем
Матч завершен
Монс
1 : 1
Серкль Брюгге
Матч завершен
Ваасланд-Беверен
1 : 1
Гент
Матч завершен
Генк
3 : 0
Остенде
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 2 тур
Вестсьелланд
0 : 2
Орхус
Матч завершен
Казахстан. Премьер-лига 2013, 21 тур
Восток
0 : 0
Шахтер
Матч завершен
Тобол
3 : 1
Жетысу
Матч завершен
Атырау
1 : 0
Акжайык
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 3 тур
Базель
2 : 0
Лозанна-Спорт
Матч завершен
Грассхоппер
4 : 2
Арау
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 2 тур
Словацко
2 : 1
Высочина
Матч завершен
Баник
2 : 1
Млада Болеслав
Матч завершен
Дукла
4 : 0
Сигма
Матч завершен