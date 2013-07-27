Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Томь
Ростов - Томь: обзор матча 27 июля 2013
Ростов
27.07.2013, суббота, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Томь
4'
А. Дзюба
65'
А. Дзюба
84'
А. Дзюба (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Томь
Пенальти не реализован!
Т. Калачев
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
М. Божович
90'
+3
Желтая карточка
В. Рыков
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Дзюба
84'
83'
Желтая карточка
Ж. Миланов
Замена
С. Ксулу
️️️️
В. Дьяков
79'
77'
Желтая карточка
Г. Мурешан
77'
Замена
В. Сорокин
️️️️
И. Портнягин
Замена
Д. Полоз
️️️️
Джано
74'
72'
Замена
П. Голышев
️️️️
К. Панченко
70'
Замена
Н. Баженов
️️️️
М. Астафьев
69'
Желтая карточка
С. Омельянчук
ГОЛ! 2:0!
А. Дзюба
65'
Замена
И. Худобяк
️️️️
К. Гуелор Канга
46'
9'
Желтая карточка
П. Игнатович
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Т. Калачев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
7
Джано
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
АП
2
Тимофей Калачев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Томь
40
Младен Божович
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛВ
6
Габриэль Мурешан
ОП
8
Сергей Омельянчук
ОП
8
Кирилл Панченко
АП
4
Максим Астафьев
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
Томь
25
Илья Чебану
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
11
Султан Аксанов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Никита Баженов
ПП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
5
Лоло
15
Баштуш
0
Дьяков
7
Агаларов
7
Шешуков
8
Гацкан
7
Джано
8
Канга
2
Калачев
22
Дзюба
4-2-3-1
40
Божович
21
Миланов
44
Рыков
22
Николов
2
Аравин
6
Мурешан
8
Омельянчук
4
Астафьев
8
Панченко
29
Игнатович
97
Портнягин
0
Дьяков
42
Ксулу
42
Ксулу
0
Дьяков
8
Канга
16
Худобяк
16
Худобяк
8
Канга
7
Джано
7
Полоз
7
Полоз
7
Джано
97
Портнягин
15
Сорокин
15
Сорокин
97
Портнягин
4
Астафьев
32
Баженов
32
Баженов
4
Астафьев
8
Панченко
72
Голышев
72
Голышев
8
Панченко
Остались в запасе
Ростов
Томь
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
11
Султан Аксанов
ЦП
25
Илья Чебану
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
Остались в запасе
11
Султан Аксанов
ЦП
25
Илья Чебану
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ростов - Томь
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Невинномысск)
Дмитрий Колосков (Уфа)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:40 (прямая)
Новости команд
Все
Ростов
Томь
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13 ноября
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
13 ноября
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
29
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13 ноября
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
13 ноября
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
29
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+