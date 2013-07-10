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июнь 2013
июль 2013
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013. группа C, 1 тур
Коста-Рика
3 : 0
Куба
Матч завершен
Белиз
1 : 6
США
Матч завершен
Россия. Кубок (2013/2014), 1/256 финала
0 : 6
Строгино
Матч завершен
Звезда
0 : 1
Матч завершен
Волга
1 : 2
ЦРФСО
Матч завершен
Коломна
1 : 2
Знамя Труда
Матч завершен
1 : 1
Спартак К
Матч завершен
Текстильщик
4 : 2
Торпедо Вл
Матч завершен
Тосно
2 : 0
Вологда
Матч завершен
Лига Европы (2013/2014), 1 раунд, ответный матч
Линфилд
3 : 0
ИФ
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Краснодар
3 : 1
Высочина
Матч завершен
Байер
2 : 0
Мехелен
Матч завершен
Рубин
0 : 1
Металлист
Матч завершен
Вердер
1 : 1
Мюнхен 1860
Матч завершен
Базель
1 : 3
Боруссия Д
Матч завершен