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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Байер - Мехелен
Байер - Мехелен: обзор матча 10 июля 2013
Байер
10.07.2013, среда, 18:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Мехелен
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Байер - Мехелен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Ломмел
0 : 0
19.09.2026
Мехелен
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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